Cecilia Rodriguez: "Con Belen decido io"

Non è sempre facile essere un personaggio noto, quando qualcuno in famiglia lo è già. Lo sanno bene i figli d'arte, ad esempio, e lo stesso accade quando si ha una sorella molto amata come Belen Rodriguez. Ma dopo aver esordito come "sorella di", Cecilia Rodriguez ha trovato la sua strada ed è sempre più apprezzata dagli italiani.

La sua è stata un'evoluzione che non ha riguardato solo il posto nel mondo dello spettacolo, ma anche gli affari. Da tempo Cecilia è infatti in società con Belen con il marchio "Me Fui", che produce costumi da bagno: stando a un'intervista, oggi Cecilia afferma di aver trovato una sua dimensione, pur amando molto lavorare con la sorella.

" È facile lavorare con lei anche perché decido sempre io - ha raccontato l'argentina al settimanale Oggi - Prima mi lasciavo condizionare dai suoi iniziali 'sì' che poi diventavano a volte 'ni', oppure 'no'. Rinunciavo a portare avanti le mie idee che poi si sono rivelate vincenti. Con il tempo ho deciso di impormi di più, visto l’impegno che dedico a questi progetti, con ottimi risultati e con la soddisfazione di entrambe ".

Intanto, la sua relazione con Francesco Monte procede a gonfie vele. Non si parla di matrimonio, ma i due paiono intenzionati, stando alle parole di Cecilia, ad avere un figlio: i tempi, assicura l'argentina, non sono però maturi, entrambi vogliono crescere professionalmente. Se ne parlerà, quindi, tra un paio di anni se ne riparlerà.