Celebrity Hunted, arriva in Italia il reality show che dà la caccia ai vip

Il reality show che promette di appassionare giovani e meno giovani si chiama “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”: programma che coinvolge personaggi noti e li costringe a scappare da un team di “cacciatori” davvero esperti.

La versione italiana del format made in UK realizzato da ShineTV, parte del Gruppo EndemolShine, arriva sulla piattaforma Amazon Prime Video rendendo Endemol Shine Italia pionieri del settore. “ Siamo molto orgogliosi di produrre il primo show unscripted italiano di Amazon Prime Video – ha detto Leonardo Pasquinelli, CEO di EndemolShine Italy - , confermandoci pionieri in un mercato in costante evoluzione. “Celebrity Hunted” è un format rivoluzionario, dal linguaggio innovativo, qualitativamente paragonabile a quello delle serie scripted, anche grazie agli elementi della suspense e del thriller. Una sfida unica nel panorama televisivo, un cast d’eccellenza, mai visto prima in un programma tv ”.

Ed è proprio il cast di Celebrity Hunted che lascia tutti a bocca aperta: tra gli otto personaggi vip che devono fuggire ai cacciatori esperti ci sono l’ex capitano della Roma Francesco Totti, il rapper Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista (e compagna) Francesca Barra, il conduttore Costantino della Gherardesca, e gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Sono loro che, nel corso delle sei puntate di Celebrity Hunted dovranno sfuggire alla caccia di analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker reclutati tra le forze dell’ordine e i servizi segreti militari.