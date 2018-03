I vip si sfidano ai fornelli: svelato il cast di "Celebrity Masterchef"

Il prossimo 15 marzo inizierà Celebrity Masterchef, la versione vip del talent culinario. Ora è stato svelato il cast definitivo.

A cimentarsi ai fornelli per aggiudicarsi il titolo ci saranno la cantante Orietta Berti, l'ex schermitrice olimpica Margherita Grambassi, la cantante Anna Tatangelo, l'attore Davide Devenuto, la giornalista Barbara Alberti, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, il giornalista Valerio Spinella, la showgirl Laura Barriales, l'astronuata Umberto Guidoni, l'attrice Serena Autieri, l'ex arbitro Daniele Tombolini e l'ex rugbista Andrea Lo Cicero.

I dodici concorrenti vip svelati da Il Corriere della Sera saranno giudicati da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri. Non ci sarà invece la new entry di quest'anno: la chef Antonia Klugmann. Al momento i quattro chef stellati sono impegnati nell'ultima puntata di Masterchef che si appresta a vivere la tanto attesa finale. A giocarsi 100mila euro in gettoni d'oro e la pubblicazione di un libro di ricette ci sono Alberto, Simone e Kateryna.