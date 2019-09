Cesare Cremonini in foto con la sua fidanzata e i fan sbottano

Dopo aver commosso il popolo della rete per aver ricordato su Instagram suo padre, il dottor Giovanni Cremonini, il quale è recentemente venuto a mancare all'età di 94 anni, il cantante Cesare Cremonini è tornato al centro del gossip. Questa volta, a far parlare dell'ex leader della boyband Lunapop è una foto condivisa proprio dalla popstar Cesare. L'immagine in questione, mostrata ai follower su Instagram, immortala l'amato cantante bolognese mentre è in compagnia della sua tanto chiacchierata nuova fiamma, e i due appaiono tra loro molto vicini mentre si godono la partita Bologna-Roma allo stadio.

Cesare Cremonini e la nuova fiamma dividono il web

"E quella è la curva dei regaz – ha scritto il cantante di Padremadre a corredo della sua romantica foto postata in rete -. È un grande onore aver suonato in questo stadio storico". Tra i fan, c'è chi, tuttavia, non ha affatto mandato giù l'amorevole scatto del cantante, tant'è vero che tra i commenti giunti per Cremonini si legge un sonoro: "Ma chi è questa?". Oltre ai messaggi al vetriolo, si leggono anche belle parole per la coppia più discussa del momento su Instagram: "Belli voi! Donna fortunatissima lei!". La donna con cui Cremonini ha a quanto pare una love-story, Martina Margaret Maggiore, farebbe coppia fissa con il cantante dallo scorso mese di dicembre.