Charlize Theron: "Ho fumato erba per 8 anni, poi un giorno mi sono bloccata"

Charlize Theron non ha paura a confessare di aver fatto uso di diverse sostanze stupefacenti, diventandone anche dipendente.

Per tanti anni l'attice premio Oscar ha fumato marijuana a scopo ludico. Ma un fatto piuttosto grave l'ha convinta a smettere. "Un giorno sono rimasta bloccata davanti al frigo per circa 8 ore - ha detto al Jimmy Kimmel Live - Non potevo parlare e non era più divertente. Quindi mi sono dovuta fermare". Theron non ha però eliminato definitivamente l'erba dalla propria vita. Ad oggi continua a fumarla, ma per uno scopo ben preciso. Come la madre, soffre infatti di insonnia e la marijuana l'aiuta a dormire meglio.

Per ciò che riguarda le droghe pesanti, l'attrice di Hollywood non nasconde di averne fatto uso: "Sono sempre disposta a provare qualsiasi cosa. Hai una vita da vivere, quindi, perché no? - ha dichiarato - "Be', ho sperimentato, sì. E anche l'ecstasy, non ne ho usata molta, ma l'ho presa".