Che icona l'eleganza di Chiara Boni

Gustavo Marco Cipolla

Declinare eleganza e comfort in creazioni che esaltano la bellezza femminile. Lasciando alla moda il compito di valorizzare la qualità delle lavorazioni contemporanee che conservano però il savoir-faire sartoriale. Ci è riuscita nel 2007 la stilista fiorentina Chiara Boni con la sua Petite Robe che, grazie al background stilistico maturato nel settore, ha fatto tesoro dell'esperienza trasformandola in abiti iconici per il fashion system e in cui l'idea di praticità si associa all'allure bon ton-chic. Tessuti stretch perfettamente ripiegabili in valigia, pennellate di colore che esaltano le texture per moderne globetrotter. La collezione primavera-estate 2017 della designer, presentata lo scorso settembre a New York, è un inno alla joie de vivre. L'ispirazione viene dagli anni '50 con long e mini dress fascianti, romantiche gonne in tulle cipria e azzurro ricamate, corpini aderenti e, novità per la prossima stagione, clutch e graziose tracolle che completano gli outfit con sandali e ballerine. La ricerca materica è raffinata e vede come protagonisti jersey, jacquard e rete. In passerella i look sofisticati delle perfect ladies dell'Upper East Side di New York sono introdotti dal video del regista Stefano Poletti mentre la colonna sonora dei Mangaboo accompagna a ritmo di samba le uscite finali. Dal 2009 il brand è sempre più internazionale e distribuito in Europa, Russia, Medio Oriente, Usa. Con un monomarca a Milano inaugurato due anni fa e un flagship store a Roma aperto di recente. Il 14 febbraio, sempre a New York, ci sarà la sfilata della prossima collezione della stilista che ha vestito Lara Trump per la cerimonia presidenziale a Washington DC.