Che ingresso al Grande Fratello Vip: in arrivo c'è l’ex fidanzata di Briatore Taylor Mega

Dopo Lory Del Santo, ecco anche Taylor Mega. Già, la modella, recente ex fiamma di Flavio Briatore, starebbe per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Insomma, una nuova inquilina per la casa più spiata d’Italia, già abitata dalla bellezza di diciotto concorrenti. A darne notizia il promo della prossima puntata del reality show sulla rete ammiraglia Mediaset, che comunque non svela l’identità della new entry. Ma un’uscita di Francesco Monte avrebbe anticipato la sua entrata al GF Vip. L'ex fidanzato di Cecila Rodriguez, infatti, si sarebbe fatto scappare la cosa, parlando con i compagni d'avventura.

Ma chi è Taylor Mega? Una ragazza di 24 anni, bionda-biondissima e dalla fisicità prorompente, del Friuli: insomma, nonostante il nome d’arte all’americana, è italiana doc. E su Instagram vanta la bellezza di 800mila follower e rotti.

Ma sarà davvero lei la nuova protagonista del Grande Fratello Vip?