Chi è Angelo Boffa, toyboy che ha stregato Sharon Stone

Che la nuova fiamma di Sharon Stone, ormai quasi sessantenne diva del cinema americano, fosse un italiano, lo si sapeva già da qualche tempo. Quello che non si sapeva era quale fosse la storia dietro alla relazione amorosa tra l'attrice e Angelo Boffa.

Il 41enne italiano che ha stregato la Stone è un immobiliarista che risiede in Svizzera, ma che nonostante abbia la residenza a Zurigo, passa una buona parte dell'anno a Ibiza. Il suo profilo Instagram è un susseguirsi di foto in spiaggia, in piscina o in posa.

Il toyboy italiano e la Stone si sarebbero conosciuti a St. Mortiz lo scorso dicembre, dove entrambi si trovavano per motivi professionali e si sarebbero incontrati durante il veglione di Capodanno. In quell'occasione la Stone, che ha diciannove anni in più di Boffa, avrebbe parlato anche della possibilità di festeggiare il suo prossimo compleanno in Italia, in Puglia con Tania Missoni.