La Chiabotto si sposa e l'ex Fabio Fulco risponde alle critiche

L'ex Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto, è tornata al centro del gossip, per essersi unita in matrimonio con l'imprenditore Marco Roscio. A far discutere nelle ultime ore, sul conto della modella e showgirl, è il commento rilasciato dal suo ex storico, l'attore dallo sguardo magnetico Fabio Fulco. Lo scorso sabato, l'ex Miss è convolata a nozze con la sua dolce metà e l'attore Fulco si è trovato coinvolto in un botta e risposta con un utente, che ha voluto commentare le nozze della Chiabotto.

"Sei bellissimo, la tua ex s'è sposata un rospo", ha scritto una donna, commentando così una delle ultime foto postate in rete dall'attore Fabio Fulco. Un commento critico a cui è seguito l'emoji che ride postata dall'attore, il quale non ha voluto inizialmente rispondere a parole. Ma, subito dopo, si è abbattuta una vera e propria polemica mediatica su Fulco, sorta per via di chi ha accusato l'attore di deridere in rete il neo-sposo nonché consorte dell'ex Miss Italia, con cui Fabio Fulco ha fatto coppia per 11 anni. "Non mi sono permesso di deridere nessuno... - ha ribattuto stizzito l'attore Fulco, rispondendo così alle contestazioni ricevute- a parte te, che mi fai pena!".