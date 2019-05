Chiara Ferragni e Fedez: Leone muove i primi passi

La famiglia Ferragnez è più felice che mai: in questi giorni, tra i mega-festeggiamenti del compleanno di Chiara a Gardaland e i primi passi di Leone, i fan sui social non perdono un colpo. Proprio il dolce video che documenta i primi passi del bimbo è diventato subito virale.

Il video dei primi passi di Leone diventa virale

Fedez in quest’occasione ha utilizzato tutta la sua inventiva. Il video dei primi passi di Leone, infatti, è uno di quelli che non solo diventano virali sul web, ma rappresenteranno anche un grande ricordo per il bimbo. Davvero un mix di simpatia e tenerezza che ha fatto impazzire tutti, nessuno escluso, neppure i famosi haters della coppia.

È stato papà Fedez a pubblicare il video, ma soprattutto è stato lui a idearlo e crearlo. Infatti stavolta si tratta proprio di un filmato particolare. Il piccolo Leone, vestito da astronauta (“Lello Armstrong” lo chiama Fedez) è già comico e bellissimo di per sé. Ma quando, dopo qualche secondo, realizziamo che sta per compiere i suoi primi passi, è inevitabile emozionarsi. Specialmente perché Fedez ha aggiunto alle immagini la telecronaca dello sbarco sulla Luna di Neil Armstrong. Una trovata simpatica, che diventa davvero commovente quando vediamo il bimbo, incerto e spaventato, riuscire a camminare da solo… e proprio in quel momento spunta la scritta, aggiunta dal papà: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind” cioè “Un piccolo passo per l’uomo, ma un grande balzo per l’umanità”.