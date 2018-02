Chiara Ferragni e Fedez tirano un sospiro di sollievo: "Leo ha ricominciato a crescere"

Finalmente per Chiara Ferragni e Fedez sono arrivate buone notizie: il piccolo Leone ha ricominciato a crescere.

Soltanto qualche giorno fa, infatti, la coppia aveva annunciato tramite i loro profili social ufficiali di aver qualche problemino con la gravidanza. "Questi ultimi due giorni sono stati confusi - aveva scritto Chiara Ferragni su Instagram -. Mercoledì mattina abbiamo fatto la nostra ecografia di routine e il nostro ginecologo ha scoperto che la pancia di Leo non cresce come dovrebbe, forse a causa della placenta che invecchia e non funziona correttamente". Immediatamente, dopo questo triste annuncio, gli utenti hanno iniziato a bombardare la coppia di messaggi di sostegno e supporto. "Grazie per tutti i messaggi che ci state mandando - avevano commentato i due futuri sposi -. Sentirvi così vicino ci dà tanta forza".

E la forza è servita a Fedez e alla Ferragni che non si sono mai fatti scoraggiare e hanno sempre guardato avanti. Ora finalmente possono gioire per le buone notizie perché il loro primogenito ha ricominciato a crescere. "Oggi sono 34 settimane - ha scritto su Instagram la Ferragni - abbiamo appena fatto un'altra visita e Leo sta crescendo bene. Tieni duro piccolo. Grazie a tutti per il supporto". Anche Fedez ha voluto aggiornare i fan sulle condizioni di salute del piccolo Leo e su Instagram ha pubblicato una foto con la sua futura moglie accompagnata da una didascalia, "fino a qui tutto bene". E speriamo che continui così...