Chiara Ferragni "hot"’ su Instagram: maglia trasparente

Tutti ricorderanno il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Un matrimonio da favola, possiamo dirlo, in una location davvero da sogno. Dimora delle Balze è stato il teatro delle loro nozze. E i Ferragnez, un anno dopo, sono tornati proprio nel luogo dove hanno festeggiato il loro amore. Una vacanza romantica a Noto, in Sicilia, che la Ferragni ha condiviso con i suoi fan attraverso alcune foto su Instagram. Ma quello che hanno notato tutti è stato altro: il look di Chiara non può passare inosservato. La maglia è trasparente, e lascia poco spazio all’immaginazione.

Chiara Ferragni torna in Sicilia: la maglia aperta lascia intravedere tutto

Chiara, Fedez e il loro piccolo Leone sono tornati alla Dimora delle Balze, l’incantevole luogo in provincia di Siracusa in cui si sono sposati. Una vacanza in un posto "magico" per la coppia, che sta condividendo la loro esperienza sui social. Ma negli scatti della Ferragni a Dimora delle Balze, è un dettaglio ben preciso ad attirare l’attenzione dei fan. Si tratta del look scelto dalla influencer, che abbina uno short bianco a un lungo cardigan verde chiaro. Tutto normale, se non fosse che la maglia è decisamente aperta. Un gioco "vedo-non vedo" che non sfugge agli occhi dei fan seppur con il suo piccolo in braccio. Anche perché la bella Chiara non indossa intimo.