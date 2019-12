Ferragni senza biancheria, abito troppo trasparente e i fan non apprezzano

Di influencer oggi ce ne sono a milioni. Ma, tra le italiane, è lei la regina indiscussa. Si tratta di Chiara Ferragni, la bellissima e biondissima moglie del rapper Fedez e mamma del piccolo Leone. Dei social ne ha fatto la sua passione, ma soprattutto il suo lavoro a tempo pieno diventando un’imprenditrice digitale di grandissimo successo. Tutto merito della sua determinazione, ma sicuramente anche la sua straordinaria bellezza deve aver aiutato.

Infatti, Chiara Ferragni è tra le poche donne del mondo dello spettacolo che possono vantare una bellezza tutta al naturale. Ed è proprio per questo motivo che lo scatto condiviso nei giorni scorsi su Instagram non è passato affatto inosservato. Chiara ha pubblicato un post con varie foto e ad attirare l’attenzione di tutti è stato un dettaglio alquanto bollente. La Ferragni non indossa il reggiseno e l’abito trasparente lascia vedere un po’ troppo.

La moglie di Fedez indossa un abito molto particolare, composto da gonna nera e top chiaro, così chiaro da risultare trasparente! Le trasparenze della parte superiore dell’abito, infatti, dimostrano che Chiara non indossa intimo, lasciando intravedere un po’ più del dovuto – per la gioia infinita dei suoi fan. Il risultato? Il post ha ricevuto una valanga di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per Chiara, che si conferma una delle donne più amate e seguite del mondo social. "Sei così bella" , "Una bomba" , "Sorprendi ogni giorno di più" e "Sei tutto" , si legge tra i commenti in fondo al post. Ma qualche utente con l’occhio più attento non si lascia sfuggire un dettaglio davvero hot. Nel selfie con Fedez, infatti, si intravede il capezzolo fare capolino dal top, suscitando l’interesse dei suoi follower. Inoltre, molti utenti non possono che notare come, negli ultimi tempi, la Ferragni abbia deciso di premere l’acceleratore sul suo lato sensuale, tanto da insinuare il dubbio di una seconda maternità proprio per via della generosità delle su curve.

Insomma, il look di Chiara non poteva che essere più azzeccato. Tant’è che anche un noto esperto di moda come Guillermo Mariotto ha espresso tutta la sua approvazione per la giovane influencer durante un’ospitata a Detto Fatto: "Lei è una stella che brilla da poco ma che brilla tanto. Sul suo look che possiamo dire? Ne cambia 400 al giorno? Quindi è come la bambolina più famosa del mondo, può mettere tutte le cose, tutte le gonnelline che vuole" . Se approva lui, chi altro non dovrebbe?

