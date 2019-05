Chiara Ferragni: "Voglio subito un altro figlio"

Ad un anno dalla nascita del piccolo Leone, Chiara Ferragni già sogna di diventare di nuovo mamma. L'annuncio è arrivato tra le Instagram Stories, dove la fashion influencer si è immortalata mentre tiene in braccio il figlio dell'amica Rachel Zeilic, che ha dato alla luce il suo primo figlio qualche ora fa. Un altro figlio per Chiara Ferragni e Fedez.: "Now I want to make another baby right away", ovvero, "Ora voglio avere un altro bambino subito", ha scritto Chiara in una delle ultime Instagram Stories, con tanto di sorriso smagliante. Che cosa ne penserà Fedez? A giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa, il rapper si sente perfettamente a suo agio nelle vesti di papà, tanto da aver deciso di prendersi una pausa professionale per dedicarsi di più alla vita privata.

Di certo c'è che Leone, che ha compiuto un anno ad aprile, sarebbe ben felice di avere un fratellino, o una sorellina, con cui giocare. Ed anche per la coppia (insieme dal 2015, sposata dallo scorso settembre) il momento sarebbe ideale: la differenza d'età tra il secondogenito e il primogenito si rivelerebbe perfetta per la costruzione di un rapporto di complicità tra fratelli.