"Chiara è incinta": lo scherzo di Fedez alla mamma della Ferragni

I fan di Fedez e Chiara Ferragni seguono costantemente i loro spostamenti e aggiornamenti sui social, ma un video in particolare non è passato inosservato.

Durante le feste di Natale, i due piccioncini hanno pubblicato su Instagram Stories un breve filmato nel quale viene mostrato un piccolo regalo che Fedez ha fatto alla mamma della Ferragni. Il rapper, in accordo con la sua fidanzata, ha dato alla madre un test di gravidanza per farle capire che la figlia Chiara aspetta un figlio.

Il tutto è stato filmato e condiviso sui social, ma la reazione della mamma della Ferragni non è stata delle migliori. La donna, infatti, dopo aver aperto il regalo ha esclamato: " Me lo sentitvo ". Ma la sua aria è piuttosto preoccupata e tutt'altro che felice. Il suno " Chiara è incinta " non le è piaciuto più di tanto e ha tentato di nasconderlo come meglio poteva.

Il filmato, come spiegano gli stessi Fedez e Ferragni, verrà caricato a breve su Youtube, per ora c'è soltanto una piccola parte su Instagram. Intanto, lo scherzo, sicuramente ben riuscito, continua con la coppia a cena con l'amico Rovazzi e la fidanzata Karina in collegamento FaceTime. (Guarda il filmato)