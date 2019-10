Chiara Nasti come la Ferragni: il vestito a rete (e senza slip) è hot

Cosa hanno in comune Chiara Nasti e Chiara Ferragni? Lo stesso abito (decisamente sexy) e lo stesso dubbio. Gli slip ci sono (e non si vedono) oppure no? Nelle scorse ore l'influencer partenopea ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, dove si mostra con un abito dello stilista Fausto Puglisi. Il vestito, sexy e aderente, ha una particolarità: i lacci effetto "rete" che lasciano scoperto il profilo della bella Chiara Nasti. Foto e abito hanno però riportato alla mente Chiara Ferragni, che quel vestito (o meglio uno simile) lo aveva indossato mesi fa. In un post Instagram del 22 gennaio scorso, la Ferragni pubblicò un breve video per mostrare il provocante abito dello stilista messinese. In quell'occasione non mancarono le polemiche per l'effetto che l'aderente tubino provocava sul corpo di Chiara Ferragni ma soprattutto scatenò la curiosità del popolo web. L'imprenditrice digitale indossava le mutandine?

Al tempo il dubbio non fu dissipato e anche oggi la risposta alla domanda non sembra essere chiara. Anche la Nasti potrebbe aver indossato il sexy tubino di Puglisi senza intimo, ma il sospetto rimane. La cosa certa è che, come già era successo alla Ferragni, anche l'influencer napoletana si è scontrata con il dissenso dei suoi follower. Tanti l'hanno apprezzata nel sensualissimo abitino ma altri hanno trovato l'outfit "poco fine " e addirittura " orribile ". Ad apprezzare le due influencer ci ha pensato lo stilista Fausto Puglisi, che sui suoi profili social ha condiviso un post che ha messo a confronto le sue due modelle: " Questo vestito e queste ragazze mi hanno reso felice ".