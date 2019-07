A Chiara Nasti si "scioglie il gomito" su Instagram. La foto scatena il web

Essere perfetti è il mantra di tutte le modelle e le influencer di oggi, soprattutto quando si parla di condividere con fan i selfie e gli scatti dell’ultimo minuto. Il pericolo del fotoritocco è però dietro l’angolo e lo sa bene Chiara Nasti. Nell’ultima foto che è stata pubblicata sul profilo Instagram della celebre influencer a nessuno è sfuggito il particolare che ha fatto sorridere e, al tempo stesso, indignare i follower.

La foto risale al primo luglio e, come è stato riportato da Vanity Fair, la Nastri pare che abbia abbondato con il Photoshop dato che il suo gomito è visibilmente allungato, più di quanto dovrebbe. Lei appare sempre in tiro, bella e sexy come con mai, con indosso un pantaloncino di jeans, una canotta fuxia e una borsa di Gucci in primo piano. Eppure quel gomito fuori dal normale spezza l’armonia della foto che, nonostante tutto, ha totalizzato più di 66mila mi piace.

I fan però non perdonano e, fra i commenti, si leggono accuse e battute molto pungenti. C’è chi accusa il gran caldo per l’allungamento del gomito di Chiara Nasti e c’è chi invece chiede a gran voce di postare la foto originale: "Ma cosa fai?". "Dimentica l’errore, ricorda la lezione", cinguetta uno dei follower di Chiara. Da parte di Chiara Nasti però non c’è nessuna reazione in merito. L’influencer ha preferito il silenzio. E anche se già diverse volte è stata criticata per i suoi look eccessivi e per un eccessivo fotoritocco, la modella non è mai scesa a patti con i fan. La foto con il "gomito che si scioglie" è comunque virale.