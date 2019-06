La nuova vita di Chicarito Hernandez

Il tono eccentrico del colore dei capelli è stato il primissimo segnale. Ma adesso è ufficiale: nella vita del Chicharito Javier Hernández c'è posto per una nuova ed elettrizzante avventura. Dopo essere diventato papà del piccolo Noah, il calciatore messicano - insieme alla moglie Sarah Kohan e a due amici (Diego Dreyfus e Niccolo de Zambiasi) - debutta come youtuber in un canale chiamato "Naked Humans". Il Chicharito mostrerà la sua vita e le sue amicizie con un chiaro obiettivo: quello di essere sempre se stessi: "Ispirare gli altri a godere della propria autenticità".

Il suo post su Instagram

Una foto di gruppo degli attori principali del progetto è il primo post sulla pagina Instagram del canale. "Crediamo che tutte le persone nel mondo dovrebbero essere libere dal giudizio degli altri. Senza vergogna. Speriamo di ispirare gli altri a godere della loro autenticità, a togliere le maschere dell'ipocrisia per essere accettati dagli altri e ad avere il coraggio di essere onesti con la loro voce interiore. Dopo tutto, la vera felicità può essere sperimentata solo quando ci accettiamo pienamente", si legge nella didascalia.

Il primo video è stato pubblicato lunedì, dura circa 35 minuti e non è passato inosservato, come testimoniano le oltre 100.000 visualizzazioni che ha realizzato in poche ore e le 16.000 persone che si sono abbonate.