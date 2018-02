Chirurgia plastica: tutte vogliono rifarsi l’ombelico

Negli ultimi anni si è assistito a un incremento di operazioni di chirurgia plastica, ma vi è una nuova tendenza mondiale: tutte vogliono rifarsi l'ombelico. Nello specifico? Lo desiderano ovale, come quello di Emily Ratajowski e Jessica Simpson.

Parlando con il Daily Mail, il chirurgo plastico Matthew Schulman ha spiegato che il numero degli interventi di ombelicoplastica è raddoppiato negli ultimi anni. La colpa sarebbe dei social media, palcoscenico di fisici mozzafiato, che renderebbe uomini e donne più consapevoli del loro corpo e più inclini a migliorarne l'aspetto proprio grazie alla chirurgia plastica, sempre più accessibile a tutti.

L'ombelico ideale, quello più richiesto da tutti, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito? Secondo il dottor Schulman, è un ovale e orientato verticalmente, perché fa sembrare il busto più lungo e gli addominali più sottili. Tutte vorrebbero rifarsi l'ombelico come quello di Emily Ratajkowski e di Jessica Simpson, ma non solo: spopolano anche quelli delle supermodelle di Victoria's Secret, come quello di Erin Heartherton, ma anche di Bella Hadid.

Infine, un'altra curiosità: il dott. Schulman ha sottolienato come molti dei suoi pazienti, i quali hanno scelto un piercing negli anni '90, ora desiderano rimuoverlo. Lo chiama "effetto Britney Spears", questo perché, a causa dell'aumento di peso o di una gravidanza, il piercing non apparirebbe più così sexy come in passato.