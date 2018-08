Chris Evans su Twitter: “Trump, non sai scrivere”

Tante sono le star di Hollywood che si oppongono, strenuamente, alla politica del Presidente Donald Trump. Spunta anche Chris Evans tra i detrattori del tycoon e, recentemente, su Twitter, un breve messaggio che ha condiviso sul suo profilo, non è sfuggito ai suoi attentissimi fan.

L’attore che è celebre per essere il coraggioso Captain America nel franchise Marvel, ha bacchettato il Presidente degli Stati Uniti per i suoi errori di grammatica e di ortografia. Il pungente messaggio sarebbe scaturito perché Donald Trump avrebbe sbagliato a scrivere la parola “consigliere” (counsel in lingua inglese). L’oggetto del post era una consultazione tra il democratico Robert Mueller e il consigliere legale della Casa Bianca.

It’s ‘counsel’, Biff. The word is ‘counsel’.



I was trying to comprehend how in the world a man, even as moronic as you, can misspell a word he probably reads fifty times a day. But then it dawned on me, you probably only HEAR the word.



You don’t read shit.



And we all know it. https://t.co/7zZGZRZtkF