"Ci credo che ti ha mollata". Ma Giulia Salemi non ci sta e risponde agli hater

Dopo aver ufficializzato la rottura con il suo ex coinquilino al Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte, Giulia Salemi è tornata al centro del gossip.

L'ex gieffina ha voluto condividere con i suoi follower alcune critiche, giunte in rete per lei da parte di chi fino a poco tempo fa la sosteneva a gran voce sui social. Il fenomeno dei leoni da tastiera non accenna ad arrestarsi, ma per la prima volta la Salemi ha deciso di rispondere prontamente ai suoi hater, sbugiardando in particolare un utente che l'ha supportata fino a quando non ha rotto con Francesco Monte.

"Ho i neuroni bruciati dopo questo video.[…] - queste ultime sono le parole critiche dell'hater, che Giulia Salemi ha deciso di condividere con i follower in una storia -. Non sei neanche simpatica. Ci credo che ti ha mollata". Nel suo messaggio rivolto all'ex gieffina l'hater allude, chiaramente, alla rottura avvenuta tra la Salemi e Monte. E in un'Instagram story successiva, la Salemi ha sbugiardato l'hater, condividendo un messaggio benevolo che lo stesso utente, a lei ora tanto avverso, le aveva destinato quando faceva coppia fissa con il suo ex, Francesco: "Sei rara e preziosa. Abbi cura di splendere sempre! Non perdere mai la tua sensibilità, spontaneità, purezza e infinita gioia di vivere!".

Giulia Salemi risponde agli hater

"Fortunatamente la maggior parte delle persone che mi seguono sono donne power -ha scritto Giulia Salemi sul conto della maggior parte dei suoi fedeli follower - come le definisco io, donne buone dolci in pace con sé stesse che hanno imparato a conoscermi e ogni giorno mi seguono e mi sostengono con grande amore dandomi sempre una grande grinta e carica positiva". La Salemi ha così proseguito, in risposta agli hater: "Faccio vedere la verità sempre e me stessa a 360 gradi nel bene e nel male. In un mondo di problemi e negatività cerco di trasmettervi tutti i giorni un po’ di good vibes".