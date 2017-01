Cicciolina fa causa a Google: "Mai fatto sesso con un cavallo"

" C'è gente infame che specula e lucra su questa bufala per qualche migliaio di click in più. Dovrebbero vergognarsi. Essere sbattuti in galera. È un incubo senza fine. Ma adesso basta, i colpevoli devono pagare ", si sfoga così Ilona Staller, in arte Cicciolina, su FQMagazine.

Il riferimento è al famoso film degli anni '80 "Cicciolina number one", diretto dal defunto Riccardo Schicchi, in cui l'ex pornostar farebbe sesso con un cavallo ma, spiega Cicciolina, si è trattato di un fraintendimendo: " Nella pellicola io sto su un calesse e lì vicino si materializza una ragazza che finge di scambiarsi affettuosità indicibili con uno stallone in carne, nitrito, sesso smisurato e ossa… È bastato questo scambio di identità per condannarmi alla dannazione virtuale eterna ".

Per questo motivo la Staller ha deciso di fare causa a Google chiedendo la rimozione completa di tutti i link che equivocano sulla scena del cavallo (video, foto e testi) nonché un risarcimento danni per 70 milioni di dollari, più altri nove per le spese legali. A confermare la decisione è il suo stesso legale, Luca Di Carlo.