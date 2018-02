La clamorosa gaffe a l'Eredità: "Otranto è in Florida"

Ancora un'altra gaffe a l'Eredità. Questa volta una concorrente è riuscita a mettere a segno una doppietta di strafalcioni difficile da ripetere. Il primo clamoroso errore che ha stupito il conduttore Fabrizio Frizzi e i telespettatori riguarda come sempre la geografia. La domanda è abbastanza semplice: "Qual è la città più importante della Florida?". La concorrente ha qualche attimo di esitazione, poi risponde: "Otranto". La risposta spiazza il conduttore che prova a capire l'errore della concorrente. Di fatto la città più importante della Florida è Orlando. probabilmente la concorrente, emozionata, è scivolata su una assonanza. Ma passano pochi istanti e arriva il bis. Questa volta sbaglia la pronuncia di una parola: "planimetria". Per la concorrente diventa "planometria". Insomma una serata davvero da dimenticare per la concorrente che di fatto è andata completamente nel pallone. Non è la prima volta che a l'Eredità qualche concorrente va in tilt. Tra le più celebri resa quella di qualche anno fa quando "Olbia" venne collocata in Toscana...