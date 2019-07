Claudia Cardinale col senno di poi: "Mi sono pentita di aver rifiutato Marlon Brando"

In un'intervista concessa a Il corriere della sera, l'attrice e icona di fama mondiale Claudia Cardinale si è detta amaramente pentita di non essersi concessa alle avances di Marlon Brando, da sempre l'uomo più desiderato del cinema hollywoodiano.

La stampa l'ha definita come la diva per antonomasia, tra le interpreti emerse negli anni sessanta, e adesso l'attrice dichiara di essere stata corteggiata da Brando: "Marlon Brando mi corteggiava, una sera bussò alla mia porta: Io sono ariete come te, facciamo l’amore? Lo buttai fuori. Poi mi dissi che ero stata veramente scema: ma perché l’avevo cacciato?” . Brando si sarebbe recato dalla sua amata con la scusa di proporle una parte in un film che lo vedeva protagonista, era il lontano 1967.

Claudia Cardinale contro la chirurgia estetica

Nonostante il suo pentimento, la Cardinale ha confidato che non rivivrebbe nessun'altra vita in sostituzione della sua: "Non tornerei indietro nemmeno di un secondo. Il passato è meraviglioso, ma è passato. È alle spalle". L'intramontabile Claudia accetta, dunque, con naturalezza il tempo che passa e non si perdonerebbe mai di somigliare a qualcun'altra a causa della chirurgia estetica: "Le donne rifatte hanno qualcosa di identico. E io posso accettare tutto da me, tranne che essere uguale ad un’altra".