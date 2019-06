Claudia Galanti è tornata single. Taylor Mega trema?

Secondo Alberto Dandolo, in un'esclusiva per Dagospia, la splendida Claudia Galanti, ex fidanzata di Stefano Ricucci e Tommaso Buti, sarebbe stata definitivamente mollata dal compagno Luca Baronchelli, ex di Cecilia Rodriguez ed Elenoire Casalegno.

La stupenda bellezza mora, che ha fatto girare la testa a tantissimi uomini, dall'imprenditore francese Arnaud Mimran, da cui ha avuto tre figli, di cui l'ultima, Indila Carolina Sky, morta a soli 8 mesi per soffocamento nel sonno, a rampolli aristocratici e diversi uomini d'affari, ora è tornata single, ma non è certamente una donna abituata a perdere tempo.



Essere "single" per lei non va tradotto alla lettera. Nel suo caso non significa essere "sola", piuttosto indica il suo status di donna "tornata sulla piazza" e pronta a lanciarsi tra le braccia di un nuovo amore perchè nella vita ciò che più detesta, soprattutto dopo l'immendo dolore per la morte della figlia, è l'autocommiserazione.

La sua attuale situazione sentimentale la starebbe portando, secondo Alberto Dandolo, ad aprirsi ad infinite possibilità, vagliando, tra i tanti corteggiatori, quello più compatibile con la sua personalità e i suoi desideri. E una volta adocchiato l'umo perfetto Claudia Galanti non sarebbe abituata ad accettare un "no" come risposta.

Stando così le cose, pare che Taylor Mega debba iniziare a preoccuparsi se, tra i papabili al posto vacante di nuovo amore della sensuale modella, showgirl e attrice paraguaiana, ci sarebbe anche il suo fidanzato, il multimiliardario iraniano Hormoz Vasfi con cui sarebbe sbocciata una tenera amicizia.

La 38enne, però, starebbe giocando su più tavoli e avrebbe già puntato gli occhi, ampiamente ricambiata, su tre facoltosi pretendenti: un imprenditore emiliano, un ultrasettantenne milionario genovese e un giovane avvocato della “Milano bene”.



Che uno di loro riesca nell'impresa di conquistarla, riuscendo così a distrarla dal fidanzato di Taylor Mega ed evitando che le due primedonne tirino fuori gli artigli dando il via alla soap di questa bollente estate? Lo scopriremo presto.



