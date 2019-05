Claudia Gerini conferma di avere un uomo al suo fianco

Claudia Gerini rivela al settimanale Chi di essere di nuovo innamorata. Dopo l'addio con Andrea Preti, un anno fa, l'attrice non aveva più avuto una storia ufficiale, ma a quanto pare Simon Clementi, questo il nome del nuovo compagno, le ha proprio rubato il cuore.

I due comunque erano già stati paparazzati insieme, ma soltanto adesso arriva la conferma da parte di lei. "Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l'importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così". Claudia Gerini conferma la love story: "Ho un uomo, vediamo come va" .Con Simone, imprenditore 48enne, Claudia Gerini è davvero tornata a sognare ad occhi aperti, anche se sull'amore "a lunga conservazione" continua ad avere qualche dubbio. "La convenzione di stare con una stessa persona tutta la vita è folle, non è più attuale". Adesso, però, si gode la meritata felicità".