Codacons fa un esposto contro il "Gieffe"

Il Codacons fa un esposto all'Agcom e gli sponsor cominciano ad abbandonare il programma. Nonostante tutte le critiche negative, il Grande Fratello continua a mettere in scena una delle edizioni più trash che si siamo mai viste. Ma qualcosa si sta muovendo per convincere Barbara d'Urso e colleghi a cambiare rotta. «Tra volgarità di vario tipo - segnala il Codacons - violenze verbali, personaggi borderline e finte storie d'amore a uso e consumo delle telecamere, il reality è diventato una discarica televisiva, altamente diseducativa specie per i più giovani... è in una sorta di "circo degli orrori. O cambia rotta o chiediamo la sospensione». Ma la cosa che potrebbe far più cambiare idea è la fuga di alcuni sponsor del «Product placement»: non si vedono più le marche di bottigliette d'acqua, trucchi, prodotti per il bagno. Decisive le proteste su Internet.