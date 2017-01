Colleghe e tv, Magalli attacca: "Lavorano perché raccomandate"

Un vero e proprio sfogo. Giancarlo Magalli si confessa durante un'intervista ad Oggi e parla della sua carriera. Ma durante la chiacchierata con Pierluigi Diaco, Magalli ha parlato del mondo della tv e delle persone che ha incrociato durante il suo cammino: "In televisione è più facile tra le donne trovare una qualità minore: purtroppo spesso lavorano non tanto perché brave, ma perché belle o un po’ raccomandate. Con le donne ci vuole più pazienza…".

Poi parla di quella etichetta di "cattivo" che in tanti gli hanno dedicato: "Mi riconosco non una vena di crudeltà, ma di satira e di ironia. Vene che possono anche risultare cattive. Ma non è mai una cattiveria gratuita o crudele. Mi ritengo un buono… mentre molti colleghi che in tv sembrano buoni in realtà sono cattivi". Poi parla anche di Heather Parisi: "Bravissima ma ha un cattivo carattere… Ha avuto una bella occasione con Lorella, ma l’ha sprecata". Infine torna sulla presunta lite con Paolo Fox: "Sono dieci anni che ascolto pazientemente 20 minuti di oroscopo. Lui sa che io ho delle riserve sull’astrologia… Purtroppo basta che un giorno lui mi faccia una battuta in diretta e sui social diventa una rissa tra me e Paolo. Chi monta questi casi è un deficiente".