Colpo di scena a "All Together Now": Vittorio Grigolo si inginocchia e chiede la mano della fidanzata

Colpo di scena di quelli romantici che piacciono proprio a tutti. Anche al pubblico di "All Together Now" che ha assistito alla proposta di matrimonio del grande cantante lirico Vittorio Grigolo alla sua giovane compagna Stefania Seimur. La cosa ha lasciato tutti a bocca aperta, tranne la conduttrice Michelle Hunziker (che si è comunque commossa lo stesso) a cui il cantante aveva rivelato le sue intenzioni poco prima in camerino.

Michelle infatti, che è stata un po’ sua complice, alla fine dell’esibizione di Vittorio gli ha detto spronandolo: “ Prima in camerino mi hai confessato una cosa, vuoi dirla tu? ”. In quel momento il pubblico ha capito e in molti sono scoppiati a piangere dall’emozione. Vittorio si è rivolto a Stefania dicendole: “ Non sono perfetto, sono pieno di difetti. Ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi, io oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo… ”. A questo punto si è inginocchiato tirando fuori l’anello: “ Mi vuoi sposare? ” ha detto porgendolo ad un’emozionata Stefania che ha risposto tre volte di: “ Sì ” per poi abbracciarlo e baciarlo.

Ma come è nata questa storia d’amore che ha portato ad una conclusione così romantica? Stefania è una ballerina e modella ucraina, i due sono insieme da 17 mesi e sono venuti allo scoperto la scorsa estate quando il settimanale Chi li fotografò. A quel tempo Grigolo aveva rilasciato una lunga intervista parlando proprio di questo grande sentimento che aveva per la sua fidanzata: "È una bella storia. Sono dieci mesi ormai. È una donna incredibile, è matura, per quanto sia giovane. Ha una figlia di 5 anni: è diventata mamma a 17 ”.

E sembra proprio che sia il grande affetto che Grigolo ha verso la figlia di Stefania ad averlo portato poi a fare il grande passo e a chiederla in sposa. “I o sono stato dentro al matrimonio e ci ho creduto. Forse farei questo passo per dare una sicurezza alla figlia di Stefania, anche perché la bambina non ha mai visto sua madre sposata e mi chiede: Ma tu la mamma te la sposi?” . Confessò durante l'intervista.

La bambina infatti, è stata cresciuta dalla mamma e non ha mai incontrato il padre. La proposta diventa quindi un bellissimo gesto da parte di Grigolo, dà ancora più forza all’amore che ha nei confronti di Stefania, che in ogni caso ha una carriera di tutto rispetto avendo fatto sia la modella ed essendo stata anche prima ballerina di Kiev, oltre ad aver girato dei corti al cinema. Inoltre è stata anche nel programma “Grand Hotel” di Chiambretti.

Un momento di vera felicità per i due, dopo i mesi scorsi in cui Grigolo era stato accusato di molestia. Di questa vicenda, aveva a lungo parlato durante una puntata di “Verissimo” in cui aveva fatto riferimento a Stefania dicendosi preoccupato per l’impatto che questa vicenda poteva avere sulle persone a cui lui teneva. Il silenzio di entrambi aveva poi fatto pensare ad una separazione, ma invece le cose sono andate diversamente fino al lieto fine di questa serata magica.