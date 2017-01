Il commento su Stefano De Martino fa infuriare Belen: "Dio, chiudigli la bocca"

Dopo aver firmato le carte del divorzio e dopo aver ufficializzato la sua storia d'amore con Andrea Iannone, i fan sembrano non voler dare tregua a Belen Rodriguez e ogni cosa che pubblica sui social network devono criticarla.

Questa volta, ad accendere gli animi, è stata una foto che la showgirl argentina ha condiviso sul suo profilo Instagram. Nell'immagine si vedono i suoi genitori ad una festa e lei sotto scrive: " Non saprei a chi assomiglio di più !". Un semplice scatto che, in teoria, non avrebbe dovuto sollevare polemiche...e invece. Come al solito è scoppiato il putiferio.

Tra i tanti commenti, ne è apparso uno che ha lasciato l'amaro in bocca a Belen. Un utente sotto alla foto ha scritto: " Peccato tu non abbia preso da loro il senso di 'per sempre '". La frecciatina non è passata inosservata e la showgirl ha voluto rispondere a tono: " Fino a prova contraria non è stata una mia scelta. Dopodiché la vita ti aiuta a decidere, per conto delle proprie esperienze. Ahy ahy Dio fai chiudere la bocca alla gente, che parla senza sapere. È così! Sempre la stessa cosa! Lo dico e lo ridico! Viviamo in un mondo al contrario, dove paga chi non deve pagare! Mamma mia!".

Ancora una volta, Belen viene punzecchiata nel vivo. Ma la showgirl non si lascia intimidire e risponde senza peli sulla lingua. Forse il "capitolo Stefano De Martino" non si è concluso come lei sperava. E lei, lui e i fan ne pagano le conseguenze.