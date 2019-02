Il Commissario Montalbano, nel 2020 tre episodi inediti

Buone notizie per i tantissimi fan de Il Commissario Montalbano: l'anno prossimo gli episodi inediti saranno tre e non due come avvenuto negli ultimi anni.

A pochi giorni dalla messa in onda dei due episodi inediti del 2019 (che hanno ottenuto rispettivamente oltre 11 milioni di spettatori e oltre 10 milioni di spettatori), arriva la notizia che il prossimo anno i nuovi episodi della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri saranno tre. A rivelarlo è il produttore Carlo Degli Esposti della Palomar a Tv Sorrisi e Canzoni. Luca Zingaretti e tutta la squadra della fiction saranno impegnati nelle riprese da maggio a luglio.

Secondo quanto scritto da Tv Sorrisi e Canzoni, il primo episodio del 2020 si intitolerà "La rete di protezione" e sarà tratto dall'omonimo romanzo di Camilleri edito da Sellerio. Mentre a Vigata c'è fermento per le riprese di una fiction ambientata nel 1950, Montalbano dovrà affrontare un mistero che affiora dal passato e uno relativo al mondo dei social network, un terreno totalmente sconosciuto per il commissario.

Il secondo episodio sarà tratto dal romanzo “Il metodo Catalanotti”. Mentre scappa dal letto di un'amante, Mimì Augello scopre il cadavere di una vicina di casa. A questa morte si aggiunge quella di Carmelo Catalanotti, un misterioso strozzino e responsabile di una piccola compagnia di teatro amatoriale. Il titolo del terzo episodio sarà "Salvo amato Livia mia". In questo caso ci troviamo di fronte ad un mix di racconti che molto probabilmente avranno come tema la relazione tra il personaggio interpretato da Zingaretti e quello dell'eterna fidanzata che ha il volto dell'attrice Sonia Bergamasco.

In attesa di vedere gli episodi inediti - che non andranno in onda prima di febbraio 2020 - gli appassionati della fiction protranno godersi le repliche previste da aprile su Rai1.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?