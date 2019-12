"Kate e William sono due rivali": ecco il segreto delle loro nozze felici

Sono una coppia solida, hanno una famiglia perfetta e sono amorevoli con i loro figli. Sono complici, sono eternamente innamorati e rappresentano a pieno titolo la monarchia inglese. Kate Middleton e il Principe William sono una fra le coppie reali più amate dal popolo. In prima linea per questioni umanitarie e nel salvaguardare le tradizioni dei Windsor, sono invidiati da tutti perché con lo scorrere del tempo il loro rapporto è ancora molto forte, è come se fossero degli eterni sposini. Kate e William però dispongono di un ingrediente fondamentale per permettere al loro legame di non appannarsi, se colpito dalla vita frenetica di corte.

C’è la passione, c’è la stima, ma c’è anche una sana rivalità. A svelare il segreto del felicissimo matrimonio di Kate Middleton è stata Marry Berry, la regina delle pasticcerie inglesi ed ex conduttrice di The Great British Bake Off. Secondo quanto è stato raccontato ai tabloid inglesi, Kate e William amano sfidarsi e battersi a vicenda. Sono rivali per passione, solo per il gusto di esserlo. Si tratta di una rivalità bonaria, che stimola il loro rapporto, che lo mantiene vivo e che permette alla coppia di non cadere vittima di tutti i pettegolezzi di corte.

Marry Barry afferma quindi, con assoluta certezza, che la competitività che c’è fra i duchi di Cambridge è nata proprio per mantenere vivo il loro sentimento, e ha notato questo dettaglio, proprio durante le registrazioni di uno show di cucina in cui Kate e William hanno preso parte di recente. L’episodio speciale e a tema natalizio a cui parteciperà la coppia reale, andrà in onda lunedì 16 dicembre sulla BBC. Messi l’uno contro l’altro ai fornelli, intenti a preparare un dolce tipo natalizio, Kate Middleton e il principe hanno dato il meglio di sé, sfidando i loro limiti con estremo spirito di gioco. "Ho fatto cucinare anche un involtino di carne – ha rivelato la conduttrice ai tabloid – e tutti e due avevano un forte spirito competitivo. Continuavo a sorridersi e guardarsi mentre preparavano la pietanza".

E sono diverse le occasioni in cui i duchi si sfidano con il sorriso sulle labbra. Lo fanno spesso a tennis, e ancora mentre tosano le pecore, mentre spillano le birre e tirano con l’arco. Molte infatti sono le occasioni ufficiali in cui sia Kate che William non smettono di divertirsi insieme, come due persone comuni. E questo aspetto della loro quotidianità che tanto piace alla popol ha fatto dei duchi una tra le coppie reali più stimate. Sono definiti incantevoli, amorevoli e invidiabili. Tutti vorrebbero essere come loro.