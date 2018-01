Concerto Capodanno, il retroscena dietro le quinte tra Al Bano e Romina

Tra Al Bano e Romina Power c'è ancora del tenero? Di fatto il cantante in più interviste ha sottolineato come il suo rapporto con l'ex moglie sia paragonabile a quello tra fratello e sorella. Ma a quanto pare i fan continuano a sognare in una reunion sentimentale dopo quella artistica. Una reunion su cui in tanti puntano anche grazie alle voci di gossip che continuano ad arrivare. Infatti secondo quanto riportato da Storie Italiane, il programma Rai condotto da Eleonora Daniele, dietro le quinte del concerto di Capodanno a Maratea si sarebbe consumato un episodio abbastanza curioso. Infatti è stata mostrata una clip in cui Romina si avvicina ad Al Bano sorridendo e afferma: "Stavi venendo da me...a baciarmi?". Ed è bastato questo piccolo video per riaccendere le speranze dei fan della coppia artistica. Un momento che ha dato il via a nuove voci abbastanza "rumorose" sul rapporto tra i due cantanti. E a far discutere sarebbe stato anche il Natale vissuto a distanza di Lecciso e Al Bano. Il cantante sarebbe rimasto in Puglia, la sua compagna invece avrebbe passato le Feste a Pavia in compagnia di qualche amica.