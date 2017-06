Le confessioni di Carlo: "Con Diana vivevo una tragedia greca"

Tante lettere per chiedere consigli e conforto in momenti difficili, quelle mandate dal principe Carlo all'ex first lady statunitense Nancy Reagan, affidate adesso, alla morte della donna, alla Ronald Reagan Presidential Foundation e alla Biblioteca di Simi Valley, in California.

Carlo scrive con una penna stilografica nera, segno di un contenuto informale e personale. Come riporta Huffington Post, il principe avrebbe fatto nel testo datato 21 giugno 1992 una confessione inaspettata alla signora Reagan. " Nessuno può davvero capirlo finché non lo vive sulla propria pelle. Un giorno ti racconterò tutta la storia. È una sorta di tragedia greca" , scrive riferendosi alla fine del suo matrimonio con Diana.

Proprio in quei giorni, infatti, era stato pubblicato un libro che raccontava dettagli intimi del suo matrimonio con Lady D e la loro storia d'amore, ormai finita, era sulla bocca di tutti.