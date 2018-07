Conrad Murray: "Michael Jackson castrato dal padre"

Conrad Murray, medico di Michael Jackson, torna a parlare della popstar, dopo la condanna ricevuta per omicidio colposo a seguito della scomparsa dell'artista.



Murray - riconosciuto colpevole per aver somministrato dei farmaci a Jackson, il quale morì a causa di un cocktail di sedativi nel 2009 - ha riproposto delle accuse nei confronti di Joe Jackson, padre del cantante venuto a mancare a fine giugno. Secondo Murray, come riporta il Mirror, Joe avrebbe sottoposto Michael a delle iniezioni di ormoni a 12 anni. Questo trattamento avrebbe avuto un duplice scopo: arginare l'acne dell'allora giovanissimo artista e impedire che la sua voce cambiasse, come sempre accade durante la pubertà. Il medico avrebbe infatti dichiarato: " Joe Jackson è stato uno dei peggiori padri della storia. [...] Il fatto che abbia castrato chimicamente Michael Jackson per mantenere la sua voce acuta lascia senza parole ".

Non è la prima volta che Murray rivolge queste accuse a Joe Jackson, già espresse quando il padre e manager di Michael Jackson era in vita. Il medico ne parò infatti nel 2016 in un volume autoprodotto, dal titolo "This Is It! The Secret Lives of Dr Conrad Murray and Michael Jackson".

Tuttavia, anche la popstar aveva raccontato del rapporto con il padre e degli abusi subiti. Nel 1993 disse a Oprah Winfrey, durante la sua trasmissione, che Joe partecipava alle prove del Jackson 5 con una cinghia in mano, pronto a punire i figli in caso di errori.

Tuttavia, dopo la morte di Joe, i figli e i famigliari dell'uomo si sono schierati dalla parte del caro estinto, stigmatizzando le dichiarazioni del medico. In particolare il fratello di Michael, Prince Jackson, che ha invitato Murray a continuare a parlar male del padre: secondo l'uomo, il genitore non avrebbe fatto altro che tenere lontano i figli dai pericoli come le gang o una morte prematura.