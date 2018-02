Contri, leadership e comunicazione su Reteconomy

Alberto Contri, presidente di Pubblicità Progresso, esperto di comunicazione e docente universitario, è il “leader” protagonista della nuova puntata di House of Leaders, il programma di Enzo Argante, in onda mercoledì 28 febbraio alle ore 23,30 su Reteconomy canale 512 di sky e 260 del digitale terrestre.

Titolo provocatorio McLuhan Chi?, con gli studenti di Accademia+ a rivolgere a Contri, personalità che più lascia il segno nel mondo delle grandi agenzie pubblicitarie, le proprie domande. I temi affrontati vanno dal concetto di comunicazione, alla mutazione nell’era del digitale, per arrivare all’applicazione nel campo pubblicitario ed editoriale che ne ha fatto Contri, in qualità di consigliere di amministrazione della Rai. Importanti anche i temi sociali, quelle proprie di Pubblicità Progresso, e le modalità di una comunicazione efficace e non demagogica, che possa far sorridere e pensare, che arrivi a tutti, soprattutto ai ragazzi.

Il format della nuova stagione di House of Leaders, ideato e condotto da Enzo Argante, è infatti totalmente rinnovato nei linguaggi e nei contenuti perché sono gli studenti delle scuole superiori in alternanza scuola-lavoro ad essere giornalisti, reporter, operatori e montatori della trasmissione. Racconteranno la leadership con interviste a personaggi di spicco del mondo dell’impresa e della comunicazione e lo faranno dal loro punto di vista, infrangendo le regole canoniche del far televisione “old economy”, con una prospettiva che si coniuga con i linguaggi e ritmi della rete adottati anche dalle grandi testate giornalistiche.

La puntata presenta due interessanti rubriche: Innovation Time di Fabrizio Renzi direttore dell’Innovazione Tecnologica di Ibm e Exponential Time con David Orban della Singularity Unversity.