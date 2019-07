Il coraggio di Lady Gaga: "Ho scoperto il potere del trucco per raggiungere i miei sogni"

Lady Gaga ha raggiunto l'apice del successo. Tutto ciò che la diva tocca si trasforma in oro. Dischi da milioni di copie vendute, film con incassi da capogiro, show in giro per il mondo sold out da mesi. Ecco perchè la sua nuova avventura lavorativa si annuncia già un grande successo. Lady Germanotta (questo il cognome della popstar di origini italiane) il prossimo settembre lancerà la sua linea beauty sul mercato, un progetto di milioni di dollari sul quale lavora da mesi.

Il post confessione pubblicato dalla star nelle ultime ore sui social sa, dunque, di propaganda per la sua linea di cosmesi. Nel lungo racconto, intimo e personale, Lady Gaga svela agli occhi di fan e pubblico il suo lato più insicuro e fragile. Un aspetto della sua vita che proprio attraverso il trucco ha saputo trasformarla nella popstar che è oggi. " Quando ero giovane, non mi sono mai sentita bella. - racconta nel post pubblicato su Instagram - E mentre lottavo per trovare un senso di bellezza sia interiore che esteriore, ho scoperto il potere del trucco. Ricordo di aver visto mia madre truccarsi ogni mattina, crogiolarsi nella luce del suo potere per indossare il suo viso più coraggioso di donna lavoratrice quale era. Ho così iniziato a sperimentare il trucco come un modo per realizzare i miei sogni di essere forte come mia madre. È stato allora che ho inventato Lady Gaga. Ho trovato il supereroe dentro di me guardandomi allo specchio e vedendo chi volevo essere" .