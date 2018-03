Così Barack e Michelle Obama preparano lo "sbarco" su Netflix

Per Netflix sarebbe l'ennesimo colpo grosso. Secondo indiscrezioni che circolano sulla stampa americana, riportate dal New York Times e dalla Cnn, il colosso dello streaming sarebbe infatti in procinto di lanciare una nuova serie di contenuti. E dietro le quinte, a produrli, ci sarebbero nientemeno che l'ex coppia presidenziale: Barack e Michelle Obama.

Dopo due mandati da commander in chief, l'ex leader americano otterrebbe così una nuova piattaforma per esprimere idee a lui care, forte dell'audience di Netflix, che ha superato i 118 milioni di iscritti, ma senza sfruttare lo spazio per " rispondere direttamente al presidente Trump o ai critici conservatori ", almeno a quanto scrive il New York Times.

Michelle e Barack avrebbero piuttosto in mente di produttore contenuti in grado di veicolare storie in grado di ispirare il pubblico. Quali, o quanti saranno gli episodi e come si articoleranno nello specifico, sono per ora tutti dettagli ancora da discutere, in una trattativa che sembra solo agli inizi.

Gli Obama "stanno considerando i loro piani per il futuro - dice al Times Eric Schultz, consigliere senior - e continuano ad esplorare nuovi modi per aiutare altri a raccontare e condividere le loro storie". Nel frattempo Barack su Netflix ci è già finito, ospite della nuova trasmissione che segna il ritorno alla tv di David Letterman.