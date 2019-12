"È una cosa che ho sempre voluto". Amadeus si sbottona sul suo primo Festival di Sanremo

Ci sono grandi aspettative sulla nuova edizione del Festival di Sanremo, il primo condotto da Amadeus che sarà trasmesso in tv dal prossimo mese di Febbraio. Tante le novità fra gli ospiti e i cantanti in gara. È lo stesso Amadeus che alza il velo sulla prossima edizione della Kermesse. In vista della finale di Sanremo Giovani, prevista su Rai Uni domani 19 Dicembre, il condutture rivela alcuni dettagli molto particolari.

Si comincia con gli ospiti. Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio, giurati di Sanremo Giovani, saranno ospiti del Festival di Sanremo a febbraio. Lo ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, che servirà a definire il cast della Nuove Proposte di Sanremo 70, portando i finalisti da 10 a 5. "Li inviterò ufficialmente domani sera in diretta", ha rivelato Amadeus. Quanto alle ultime notizie sul cast: "Al Bano non sarà in gara ma sarà ospite e Fiorello ha detto che Jovanotti non ci sarà". Il conduttore e direttore artistico del festival non si è comunque sbilanciato rivelando alcune novità: "Sanremo è di tutti. E ci sono voci che girano di cui nemmeno io so nulla – afferma-. Sapete più cose di me. Comunque voglio un Sanremo sorprendente e gli amici come Jovanotti sono sempre i benvenuti se vogliono venire."

C’è spazio anche sulle canzoni che parteciperanno al Festival. "Ho scelto le 22 canzoni su circa 200 che erano arrivate – rivela-. È stato un lavoro duro, ma sotto le 22 non sono voluto scendere: sono tutte bellissime". I nomi dei big saranno resi noti il 6 gennaio nel corso della trasmissione dedicata alla Lotteria Italia, e saranno "tutti e 22 in trasmissione con me", ha confermato Amadeus. Sul palco dell'Ariston a febbraio saliranno anche otto nuove proposte, tra cui i cinque vincitori di Sanremo Giovani.

Inoltre Amadeus viene anche interrogato dai giornalisti in merito alla sua prima conduzione veramente importate, che sognava da molto tempo. "Sono felicissimo, è una cosa che ho sempre voluto, è stato il mio primo pensiero quando sono stato nominato il 2 agosto – confessa -. Ho voluto fare in modo che i giovani fossero valorizzati il più possibile, e grazie anche all'aiuto di Marco Liorni con 'Italia sì' c'è stato un mese di Giovani in televisione. È importante che un evento come il 70esimo Festival cominci con Sanremo Giovani: è un inizio fondamentale".