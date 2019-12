Courteney Cox scambiata per Caitlyn Jenner, ilarità sui social

Un divertente scambio di persona su Instagram per Courteney Cox.

L’attrice, che fu una dei protagonisti della serie “Friends”, è stata infatti oggetto di un bizzarro scambio di opinioni tra gli utenti: alcune persone l’hanno infatti confusa per Caitlyn Jenner, come riporta ScreenRant.

È accaduto tutto a causa di uno scatto insieme a David Spade e Nick Viall di “The Bachelor”: Spade ha pubblicato l’aggiornamento sul proprio profilo Instagram e subito gli utenti hanno iniziato a chiedersi chi fosse la donna in foto, pensando che si trattasse di Jenner - eventualità peraltro impossibile, dato che Caitlyn è in Australia per prendere parte al reality show “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”.

La reazione di Courteney Cox è stata esilarante: un’ulteriore dimostrazione del suo grande senso dell’umorismo. L’attrice ha infatti ripubblicato lo stesso scatto, con uno screen dei commenti in cui viene confusa con Jenner, più un collage con la sua foto accanto a quella della donna per cui è stata scambiata. L’attrice ha spiegato di essere abbastanza sorpresa del confronto, ma ha ammesso che una certa somiglianza c'è. Si può immaginare che Jenner, quando terminerà il reality, sarà felice di essere stata paragonata a un’attrice bellissima e molto più giovane.

Nel dibattito è intervenuta anche la ex co-star di “Friends” Jennifer Aniston, da poco tempo su Instagram, che ha commentato: “ Sei esilarante. Oh, mio Dio, ti amo ”. Naturalmente i fan della serie tv sono stati incredibilmente felici di vedere le interazioni tra le due attrici: nell’immaginario collettivo, Monica e Rachel - i personaggi interpretati da Cox e Aniston - sono e saranno migliori amiche per sempre.

In effetti, gli attori di “Friends”, dopo la loro avventura durata per dieci stagioni, hanno mantenuto ottimi rapporti. Il profilo Instagram di Cox pullula di foto con i colleghi, in particolare Aniston e Lisa Kudrow. In occasione dell’apertura del profilo di Aniston, l’attrice ha pubblicato un selfie in cui i sei attori sono insieme, questo a 25 anni dalla messa in onda del primissimo episodio della serie televisiva. L’affetto per quel telefilm è sempre crescente, benché lo show si sia concluso nel 2005.

