Courtney Love attacca la famiglia dell'OxyContin: "Sono pulita, non mi venderò a loro"

Tutto è cominciato con un post social di Courtney Love, considerato da molti una gaffe dell'ex moglie di Kurt Cobain. Su Instagram la Love ha pubblicato la foto di un flacone di OxyContin, un potente analgesico a base di oppiacei. Poche parole scritte nella descrizione: "Vergogna. Vergogna. Vergogna", che hanno scatenato la reazione dei fan convinti che la donna avesse ripreso a "drograrsi" con il medicinale. Courtney Love ha così dovuto spiegare il motivo del suo post provocatorio: " No, non prendo più OxyContin! Scusate! OMG! Ho pubblicato questo scatto perchè ho una vicenda aperta con Joss Sackler e la sua famiglia (che produce il farmaco). Non voglio spaventare nessuno! Fuck! ".

Una gaffe commessa dall'ex moglie di Kurt Cobain, che ha invece svelato un retroscena ancora più scottante. Il contenzioso aperto tra Courtney Love e la famiglia Sackler, che possiede la Purdue Pharma, produttrice del farmaco di cui la cantante abusava anni fa. L'azienda americana è, infatti, finita al centro di uno grosso scandalo sugli effetti dell'OxyContin, un antidolorifico oppioide, commercializzato su larga scala negli Stati Uniti i cui effetti collaterali avrebbero causato la dipendenza (e addirittura la morte) di numerosi pazienti. Tra loro anche Courtney Love che per anni ha abusato di questo medicinale. Joss Sackler, moglie dell'erede dell'azienda farmaceutica incriminata, le ha così offerto 100 mila dollari per averla come ospite nella sfilata del suo brand di moda alla New York Fashion Week, che si tiene in questi giorni nella Grande Mela.