Cristel col pancione insieme ad Al Bano e Romina Jr sullo yacht

Sono rarissime le foto di Cristel Carrisi ma sulla rivista Chi ci sono gli scatti col pancione. Immagini dei paparazzi che mostrano parte della famiglia a bordo di uno yacht nelle acqua del Salento. Con Cristel, in dolce attesa del secondo bebè, ci sono non solo suo marito Davor Luksic ma anche Al Bano Carrisi e Romina Jr. Non si vede il piccolo Kai ma ci sarà anche lui con tutta la famiglia. Un vero spettacolo la figlia di Romina Power che a ferragosto farà diventare di nuovo nonni la ex coppia d’oro.

Tre giorni fa la bellissima figlia di Al Bano e Romina ha pubblicato un video in cui suona il piano, un vero incanto ogni dettaglio di quelle breve immagini ma non si vede il pancione; lei è seduta al piano, ben nascosto il suo ventre, sullo sfondo l’incantevole mare del Salento. Tutti in gran forma sullo yacht e anche il cantante in boxer con i capelli al vento sta benone. Deliziosa Romina Carrisi con il suo bikini color nero.

Presto nascerà una femminuccia

In casa Carrisi sta per arrivare un altro nipotino, o meglio una nipotina, perché Cristel e Davor sono in attesa di una principessina. Purtroppo sullo yacht manca Romina Power altrimenti davvero la famiglia sarebbe al completo. La terzogenita di Al Bano e Romina è l’unica che è già mamma, Yari non sembra avere trovato la compagna giusta mentre forse Romina je è sulla buona strada. Ci pensa Cristel ad allargare ancora di più la famiglia, lei e Luksic hanno intenzione di riempire la loro casa con tanti allegri bambini. Ovviamente i nonni sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipoti. Attendiamo agosto per scoprire come hanno deciso di chiamare la piccola. Chi non manca di far sapere una curiosità sulla coppia, il patrimonio del marito di Cristel Carrisi si aggira intorno a 160 milioni di euro.