Fiori d'arancio per la Patrizia di Gomorra

Nel giorno del chiacchieratissimo matrimonio dei Ferragnez, una celebre attrice napoletana, ha coronato il suo sogno d’amore insieme al compagno. Stiamo parlando di Cristiana Dell’Anna, la Patrizia di Gomorra. Il primo settembre nel cuore della Toscana, in una villa immersa nel verde e tra le colline di Siena, l’attrice ha sposato il suo Emanuele, come riportano le foto pubblicate sull’account Instagram dell’attrice.

Tutto si è svolto in forma strettamente privata, pochi gli invitati e pochi gli eccessi. I due si sono conosciuti appena 10 mesi fa ma, da quello che riportano alcuni giornali di gossip, subito è scoccata la scintilla.

Cristiana Dell’Anna, classe 1985, è una tra le attrici più quotate degli ultimi anni, grazie alla sua partecipazione in Gomorra dove ha interpretato Patrizia: Emanuele invece è un illustre sconosciuto – almeno nel mondo dello spettacolo – ma nonostante tutto è riuscito a far breccia nel cuore dell’attrice.