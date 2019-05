Cristiano Malgioglio: "Mi piaccio appena sveglio, ho la pelle come la Bellucci"

Siamo soliti vedere Cristiano Malgioglio con abiti stravaganti e look spettacolari durante le apparizioni televisive, ma lui si piace in particolar modo la mattina, senza trucchi né inganni.

“ Mi amo molto, mi curo molto, mi piaccio molto, ma mi preferisco al mattino appena sveglio, quando mi guardo allo specchio – ha raccontato in una intervista a Il Fatto Quotidiano - . Mi vedo bello anche senza fondotinta, senza cipria e senza ombretto sugli occhi. Trovo che la mia pelle sia molto burrosa, come quella di Monica Bellucci o Sharon Stone ”. La stima di se stesso ha portato Cristiano Malgioglio ad essere “ un uomo soddisfatto della vita ”, che non teme il paragone con i più giovani, soprattutto se cantanti alle prime armi.

“ Nella musica vincono sempre le idee; il mondo musicale non è fatto soltanto di rapper – ha detto, felice per l’uscita del brano Dolceamaro in coppia con Barbara d’Urso - . Ci vogliono anche le canzoni spensierate, con i ritornelli facili facili. Non dobbiamo avere paura di sfigurare tra i giovani. Noi spesso abbiamo più forza, più carattere, più esperienza ”. E lui, di esperienza, ne ha davvero tanta: la sua carriera è stata costellata di successi, ma Malgioglio ha ancora qualche desiderio da avverare e di cui, per scaramanzia, ha scelto di non parlare.