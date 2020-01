Cristiano Ronaldo, selfie sospetto con Miss Italia

Cristiano Ronaldo si è presentato alla prima partita della Juventus nel 2020 con gli auricolari, gli occhiali da sole e soprattutto il codino con cui aveva sorpreso tutti durante la premiazione dei Globe Soccer Awards a Dubai lo scorso dicembre, dove è stato premiato come miglior giocatore della stagione per il sesto anno dagli organizzatori dell’evento.

Dopo la pausa natalizia, CR7 ha regalato ai suoi tifosi emozioni davvero intense. Dopo una prima metà conclusasi con i fischi dell’Allianz Stadium, i bianconeri sono riusciti a portarsi a casa i quattro punti grazie a una tripletta di Ronaldo (la prima con la maglia della Juventus) e un bel gol di Higuain. Sempre presente, Cristiano Ronaldo ha palesemente recuperato quella condizione fisica che gli permette di essere tra i giocatori più pericolosi d’Europa. "Quell’incredibile sensazione di dare il via al 2020 con una tripletta e una vittoria! #finoallafine #forzajuve" , ha scritto l’asso portoghese su Instagram a fine partita.

Insomma, Cristiano Ronaldo ha iniziato l’anno con il botto – oltre che con un nuovo look. Per non parlare poi delle sue conquiste. Infatti, dopo il selfie in compagnia di Diletta Leotta che ha fatto sognare la rete, Ronaldo, è la volta di Carolina Stramare, vincitrice della 80° edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Uno scatto in cui il calciatore sembra abbastanza spaesato mentre la modella genovese felice e raggiante come non mai. Sarà a causa della vicinanza di Ronaldo? Difficile a dirsi, se non addirittura improbabile, visto che il cinque volte Pallone d'Oro è fidanzato da anni con la spagnola Georgina Rodriguez dalla quale ha avuto una bellissima figlia, Alana Martina. La Stramare, da parte sua, è impegnata in una relazione con l'imprenditore milanese Alessio Falsone, quest'ultimo ha un passato nel mondo del calcio in Serie C.

Anche stando così le cose, però, la fantasia dei loro fan non ha confini. In molti, infatti, hanno fantasticato su un possibile flirt tra loro, una travolgente passione che li porterebbe a chiudere con il passato e aprire un nuovo capitolo nella loro vita. "Bellissimi" , "Stupendi" e “Siete fatti l’uno per l’altro" , si legge in alcuni commenti.

Che dire, di una donna si dice che quando cambia look – e soprattutto pettinatura, è pronta anche per cambiare vita. Spesso e volentieri, infatti, un cambiamento esteriore piccolo o grande che sia, riflette un cambiamento a livello interiore. Che si possa dire la stessa cosa anche di Ronaldo e, nello specifico, della sua vita sentimentale?

