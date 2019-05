Cristina Del Basso è diventata mamma: è nato Riccardo

Cristina Del Basso, la fanciulla che ha lasciato il segno nella storia del Grande Fratello con le sue curve vertiginose e una misura di reggiseno a dir poco abbondante, è diventata per la prima volta mamma. Ha dato alla luce un bel pargoletto di nome Riccardo. Come si poteva prevedere, ha dato la lieta novella tramite il suo profilo Facebook. E lo stesso dicasi per il suo compagno, Gianluca Colombo Ferioli, imprenditore, manager e amministratore unico dell’azienda tessile lombarda Uniontex.

Lui è l’uomo che l’ha cambiata in meglio, che le ha dato la serenità. Prima di incontrarlo Cristina ha attraversato un periodo buio ed è arrivata a toccare il fondo troppe volte, come ha ammesso durante un’intervista al settimanale Oggi: “Non mi stimavo. Oggi mi sono fermata per un dono inatteso“. Non rinnega il suo passato di donna desiderata dagli uomini ma lo considera con estrema lucidità: “L’uomo quando ti desidera è spietato. A me ne sono capitati di ogni… desideravano anche dieci minuti di me… Ho ricevuto proposte indecenti di qualsiasi genere… Se tornassi indietro rifarei tutto. Cadere, toccare il fondo significa anche rinascere. Io sono rinata“.

E adesso è pronta a dedicarsi al mestiere di mamma, senza però mettere in secondo piano la sua essenza di donna: “Diventare mamma – ha detto nella suddetta occasione – non spegnerà il mio essere sensuale. Non ridurrò il seno. Non c’è donna al mondo alla quale non piaccia essere corteggiata”.