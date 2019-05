Cristina Buccino, la foto al mare fa impazzire i fan

Ancora una volta, Cristina Buccino incanta i suoi follower con delle foto super sensuali. Nelle ultime ore, infatti, la bellissima mora ha condiviso uno scatto molto piccante in cui indossa solo shorts e un top.

Insomma, con l’avvicinarsi dell’estate e il surriscaldarsi delle temperature, indossare outfit sempre più succinti è la norma, se non fosse per il fatto che spesso si lascia intravedere più del dovuto. È proprio questo il caso di Cristina Buccino che ha pubblicato di proposito un post che la ritrae di spalle con un’inquadratura ad hoc in modo da sottolineare tutte le sue forme. Il protagonista di questo scatto? Il lato B perfettamente scolpito.

Come se non bastasse, Cristina sceglie una particolarissima didascalia per accompagnare il post: #fuckcaption. Che lei sia una grande provatrice non c’è dubbio e chi la segue da sempre ci è abituato. Con oltre 95mila like e un’infinità di commenti, la modella si guadagna l’attenzione del web. “Sei tu la vera madre natura”, “Sei la perfezione”, “Meraviglioso fondoschiena vista mare” e “Quando al mattino il panorama si presenta all'altezza della situazione. Complimenti alla Cristina”, scrivono alcuni utenti.

Ma il commento più gettonato è senza dubbio: “Che bel panorama”. Va da sé comprendere a cosa sia riferito…

