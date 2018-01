Cristina Chiabotto rompe il silenzio: "Ecco perché ho lasciato Fabio Fulco"

Dopo la fine della sua relazione con Fabio Fulco, Cristina Chiabotto ha deciso di raccontare al settimanale Oggi cosa è successo veramente tra loro.

Intervistata dalla rivista, ha spiegato perché ha deciso di chiudere la sua storia durata 12 anni. "Tutti credono che sia finita perché sono allergica al matrimonio e ai figli - dice Cristina Chiabotto -. Ma non è così. A fine luglio, Fabio mi ha detto: 'Hai una vita troppo movimentata e io non non sono più la tua priorità'. La sua credo fosse una provocazione. In passato avrei negato. Ora mi sono messa a piangere, gli ho detto che non sono più sicura di nulla e che dovevo staccarmi. Se non avesse posto il problema forse sarei rimasta con lui. E avrei sbagliato".

Cristina Chioabotto, quindi, chiarisce una volta per tutte che la sua storia d'amore non è finita perché lei è "allergica a figli e matrimoni", come hanno detto e scritto tutti, ma per altri motivi: "Forse, purtroppo, alla fine non ero sicura di formare una famiglia con Fabio. Ci siamo dati tantissimo, e nel darsi ci siamo esauriti. Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni. Nel 'compormi' in una donna, mi ha visto più distaccata. Non so se accada a tutti così, ho delle lacune in campo sentimentale: Fabio è stato il mio unico amore. Noi abbiamo vissuto tre fasi: quella della dipendenza, in cui non potevamo fare a meno l’una dell’altro; quello della pienezza, che ci faceva sentire completi; quando è arrivato il momento della consapevolezza, e quindi dei passi importanti, è scesa la nebbia. Abbiamo cominciato a trascinarci. Se avessi ascoltato la pancia, mi sarei staccata prima".

Ma come si sente Cristina Chiabotto ora senza Fabio? "Strana - risponde scoppiando a piangere -. Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio. Ma sarei ipocrita se ora le urlassi il mio dolore. Sto facendo un viaggio pazzesco, alla scoperta di me. Un viaggio che mi piace".

Nel corso della lunga intervista a Oggi, la Chiabotto è scoppiata più volte a piangere perché nonostante la decisione sia stata sua, stare senza il suo uomo è difficile. E mentre Cristina riprende in mano la sua vita, come a ogni star che si rispetti, le vengono attribuiti diversi flirt. L'ultimo è quello con il cestista Giuseppe Poeta. "È solo una bellissima amicizia nuova: per dire, Peppe sa cosa ho vissuto con Fabio - conclude la Chiabotto -. E poi lui è fidanzato, non ci siamo mai visti da soli. Insomma, non sono pronta per nuovo amore. Anche se… Tutto può essere. Gliel'ho detto: navigo nell’ignoto".