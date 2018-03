Cristina Parodi punge Barbara D'Urso: "Io una tv urlata non so farla"

Dopo settimane di numeri non troppo positivi - dal punto di vista degli ascolti - a Domenica In, Cristina Parodi difende il programma e risponde a quanti parlano di flop.

Intervistata tramite uno scambio di e-mail da Io Donna, la conduttrice respinge di netto le accuse sostenendo che il suo programma non è un fallimento. "Se la mettiamo sugli ascolti - dice Cristina Parodi - a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede". La conduttrice Rai, quindi, non ha dubbi: la sua Domenica In sta andando bene.

E dopo questa premessa, la Parodi torna nel vivo del discorso e lancia una frecciatina alla "rivale" Barbara D'Urso. Le due conduttrici, infatti, si giocano la "partita" della domenica, ma è sempre quest'ultima a vincere. "Certo, dall'altra parte, su Canale 5, la D'Urso viaggia con uno share ben diverso - conclude la Parodi -. Ma lì siamo dentro a una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format... Detto che io, una tv urlata non saprei neanche farla".