Cristina Parodi: "Toglierei il costume a Formentera"

Cristina Parodi senza costume a Formentera? Sarebbe un grosso colpo per i paparazzi, ma la conduttrice ne è consapevole e, per questo, non rinuncia al bikini o al costume intero sulle spiagge delle Baleari.

A raccontarlo la stessa Parodi in una recente intervista a Libero, in cui ha confessato i piccoli piaceri che si concede nella sua vita da pendolare. Pur dovendo essere ogni giorno a Roma negli studi de "La vita in diretta", la presentatrice risiede a Bergamo, dove il marito Giorgio Gori è sindaco. Ma non rinuncia a un buon libro, al cinema, alla compagnia delle amiche, allo yoga al mattino e a correre a Formentera, dov'è il suo " buen ritiro " in estate.

" L'unica con il costume sono io - ha spiegato Parodi delle sue vacanze a Formentera - Lo indosso perché so che ci sono i paparazzi, altrimenti le confesso che lo toglierei. Non sono sempre perfetta, ma le dirò: la vera Cristina è soprattutto quello che lei diceva prima, ossia la giornalista, la moglie di un uomo con cui si impegna anche pubblicamente, la madre di tre ragazzi ".

In effetti esistono molti reportage dei paparazzi relativi a Cristina Parodi a Formentera. L'unica concessione? Slacciare il pezzo di sopra del bikini mentre prende la tintarella e qualche effusione tenera con il marito. " La mia trasgressione? Avere un matrimonio che va avanti da 30 anni. Una cosa ormai rara. Siamo in controtendenza. Far funzionare un matrimonio è un impegno. L' importante è che ci siano l'amore e l'affiatamento ", ha commentato nella stessa intervista.